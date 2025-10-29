Südkorea
Trump will sich um Beilegung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel bemühen

US-Präsident Trump hat angekündigt, sich um eine Beilegung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel zu bemühen.

    US-Präsident Trump hört seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee zu, der spricht und mit beiden Händen gestikuliert.
    US-Präsident Trump trifft seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee. (AP / Mark Schiefelbein)
    Dies sagte Trump bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee in Gyeongju, wo beide Staatchefs das Nationalmuseum besuchten. Zugleich erklärte Trump, er werde im Rahmen seiner Asienreise nicht mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zusammenkommen. Man habe sich nicht auf einen Termin einigen können.
    Der US-Präsident wird in Südkorea am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft - Apec - teilnehmen.
