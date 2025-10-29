Dies sagte Trump bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee in Gyeongju, wo beide Staatchefs das Nationalmuseum besuchten. Zugleich erklärte Trump, er werde im Rahmen seiner Asienreise nicht mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zusammenkommen. Man habe sich nicht auf einen Termin einigen können.
Der US-Präsident wird in Südkorea am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft - Apec - teilnehmen.
