Ein Sprecher teilte mit, Trump werde die Anordnung im Laufe des Tages unterzeichnen. In einem Informationsblatt des Weißen Hauses heißt es, das Dekret ermögliche Ressortchef Hegseth, den Begriff "Department of War" zunächst als Zweitbezeichnung in der Kommunikation zu verwenden. Hintergrund ist, dass die Umbenennung von Ministerien der Zustimmung des Kongresses bedarf. Die regierenden Republikaner verfügen in beiden Kammern des Parlaments über eine knappe Mehrheit.

Das US-Verteidigungsministerium hieß bereits bis 1949 "Kriegsministerium". Der Name wurde im Nachgang des Zweiten Weltkriegs geändert, um den Fokus stärker auf eine Verhinderung von bewaffneten Konflikten zu legen. Trump erklärte, der Begriff Verteidigungsministerium sei ihm zu defensiv.

