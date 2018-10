Sarah Zerback: Wie verlief die Anreise nach Sulawezi?

Holger Senzel: Ich versuche seit drei Tagen, einen Flug nach Palu zu bekommen, aber auch gestern wurden wieder alle Flüge abgesagt. Die Fluggesellschaften fliegen fort nicht hin, weil sie sagen, sobald die Maschine auf dem Rollfeld aufsetzt, stürmen hunderte verzweifelte Menschen in Palu den Flughafen und wollen das Flugzeug erobern, weil sie hoffen, herauszufliegen. Die Menschen wollen alle weg. Auf dem Landweg ist es schwierig: es gibt kein Benzin, Autos werden auch überfallen. Es gibt Leute, die sagen, es ist Zombie-City in einigen Bezirken. Menschen werden überfallen und ausgeraubt. Auch Plünderungen sind an der Tagesordnung, es fehlt an allem Lebensnotwendigen.

Zerback: Was können Sie über das Ausmaß der Zerstörung sagen?

Senzel: Das ist gigantisch. Die Stadt sieht aus, als habe eine Riesenfaust eine ganze Stadt zusammengerührt zu einer grausamen Mixtur aus Steinen, Blech, Holz und Schlamm. Die Hilfsmaßnahmen kommen nicht gut voran. Die Armee hat schweres Räumgerät über den Seeweg gebracht. Aber jede menschliche Anstrengung wirkt zwangsläufig bescheiden angesichts dieser gigantischen Zerstörungskraft der Natur, die wir dort sehen.

"Es ist damit zu rechnen, dass die Opferzahlen noch viel weiter steigen"

Zerback: Haben die Rettungs- und Bergungskräfte inzwischen alle Gebiete erreicht?

Zerback: Nein, es gibt entlegene Gebiete, die noch nicht erreicht werden konnten, weil die Straßen kaputt sind. Es gibt auch keine Kommunikation, die Stromleitungen und Handymasten sind weg. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Opferzahlen noch viel weiter steigen. Es sind gestern Massengräber ausgehoben worden für 1.300 Tote, aber die Regierung sagte, es könnten Zigtausende werden, die diesem Tsunami zum Opfer gefallen sind.