Russische Vermögen für die Ukraine

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten auf einem zweitägigen Gipfel in Brüssel. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Allerdings gibt es nach den Worten Tusks noch viele technische Punkte zu klären. Bundeskanzler Merz sicherte laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur die Nutzung auch von in Deutschland eingefrorenen Vermögenswerten zu. Laut Bundesregierung wurden rund 3,5 Milliarden Euro in Deutschland festgesetzt; allerdings ist bislang nicht bekannt, wie viel davon der russischen Zentralbank gehört.

Selenskyj dringt auf Einigung

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj, der ebenfalls an dem Gipfel teilnimmt, gesagt, er rechne mit einer Einigung. Er bat die EU darum, seinem Land eingefrorene russische Staatsguthaben zur Verfügung zu stellen. Wenn man nicht rasch über solche Geldmittel verfüge, befinde man sich in einer schwächeren Position, erklärte Selenskyj.

Die EU plant, für ein auf zwei bis drei Jahre angelegtes Hilfspaket die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu nutzen. Diese könnten als sogenanntes Reparationsdarlehen Kiews Zahlungsfähigkeit wahren. Dagegen stehen Bedenken etwa aus Ungarn, aber vor allem aus Belgien. Das belgische Finanzinstitut Euroclear verwaltet mit 185 Milliarden Euro den Hauptteil der russischen Zentralbankvermögen.

"Entweder heute Geld oder morgen Blut"

Ratspräsident Costa sagte vor Beginn des Gipfels, man werde nicht ohne eine Einigung auseinandergehen. Am Vormittag signalisierte der belgische Regierungschef De Wever Verhandlungsbereitschaft, um zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen. Womöglich sei man doch etwas flexibler hinsichtlich eines Kompromisses, sagte De Wever. Der CSU-Europaabgeordnete Ferber sagte im Deutschlandfunk, Belgien habe hart gepokert, was die Höhe der Sicherheiten angehe . Letzten Endes sei er jedoch optimistisch, dass eine Lösung gefunden werde, die Belgien mittragen könne. Es gibt allerdings auch Länder, die weitere Hilfen für die Ukraine gänzlich, ablehnen: Tschechien und Ungarn.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.