Zwei Wochen vor der Bundestagswahl stellen sich die Kandidierenden Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) erneut Fragen zu bundespolitischen Themen. Waren beim ersten Triell Verteidigungs-, Steuer- und Klimapolitik zentrale Themen, steht nun auch die mögliche Regierungsbildung mit anderen Parteien im Vordergrund.

(picture-alliance/ dpa | Karl-Josef Hildenbrand)Bundestagswahl 2021 - Welche Koalitionen sind denkbar?

Eine künftige Regierungskoalition wird voraussichtlich aus mindestens drei Parteien bestehen müssen. Das legen die aktuellen Umfragewerte zur Bundestagswahl nahe. Doch nicht jedes Bündnis, das rechnerisch möglich erscheint, ist auch inhaltlich denkbar. Ein Überblick.

Wie haben sich die Kandidierenden präsentiert? Sind sie bei ihrer Haltung des ersten Triells geblieben, sich fair und kompromissbereit zu zeigen und den Eindruck ideologischer Starre zu vermeiden? Wurden die Fragen klar und souverän beantwortet? Wer hat thematisch am meisten überzeugt? Sind wichtige Themen ausgespart geblieben? Wer hat den sympathischsten Eindruck hinterlassen? Gibt es eine Gewinnerin oder einen Gewinner? Diskutieren Sie mit unseren Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten Ann-Kathrin Büüsker, Frank Capellan, Katharina Hamberger, Klaus Remme und Stephan Detjen über den Twitter-Account @DLF.

Das Triell findet am 12.09. statt und wird von ARD und ZDF sowie im Deutschlandfunk ab 20:05 Uhr live übertragen. Direkt im Anschluss beginnt die Analyse der Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten auf Twitter.

Zum Twitter-Space: Das TV-Triell in der Dlf-Analyse

Bitte beachten Sie, dass die Diskussion aufgezeichnet und nachher als Podcast veröffentlicht wird.

