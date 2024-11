Symbolbild zum Thema Abschiebungen zur Illustration des Themas. (picture alliance / Daniel Kubirs )

Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des BSW hervor, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach scheiterten in diesem Zeitraum gut 23.600 von über 38.300 Rückführungen. Das sind fast 62 Prozent. Weiter heißt es, auch in den drei vorangegangenen Jahren habe die Quote durchweg über der 60-Prozent-Marke gelegen.

In Deutschland gibt es zahlreiche Gründe, weshalb Polizei und Behörden Abschiebungen nicht durchsetzen können. Dazu gehören etwa das Untertauchen von Betroffenen, Entscheidungen von Gerichten oder Probleme bei der Durchführung von Flügen.

