Was dagegen klar ist: Gerade kursiert sehr viel Bildmaterial im Internet, das aus dem Kontext gerissen oder schlichtweg falsch ist. Denn im Krieg ist Desinformation auch immer eine Waffe um die Deutungshoheit. Massenweise irreführende Informationen sollen Verwirrung stiften und Vertrauen gegenüber seriösen Quellen schmälern, sagt Timmermann.

Journalistin Sophie Timmermann rät generell zu Vorsicht in sozialen Medien. Weil die Lage so unübersichtlich ist, könne aus Unwissenheit jeder und jede Falschinformation teilen. Daneben würden sowohl pro-israelische als auch pro-hamas und pro-palästinensische Kanäle strategisch Desinformationen streuen.

Besonders emotionales Bildmaterial muss kritisch beurteilt werden. Dabei helfen können frei zugängliche Werkzeuge, zum Beispiel sogenannte Open Source Intelligence Tools (OSINT). Dafür nutzen Medienschaffende frei zugängliche Daten, um Aussagen oder Bildmaterial zu überprüfen. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine konnten beispielsweise anhand von Satellitenbildern Orte von bombardierten Wohngebäuden lokalisiert werden.

Eine gute Nachricht: Derzeit kursiert noch relativ wenig Bild- und Videomaterial im Netz, das mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurde, bestätigt auch die Journalistin Sophie Timmermann. Allerdings könne sich das im Verlauf des Krieges schnell wieder ändern. Dagegen herrsche eine allgemeine Verunsicherung darüber, was man glauben könne und was nicht.

Für besondere Verwirrung hat zu Beginn der Auseinandersetzungen ein Tweet von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf der Plattform X gesorgt. Zu sehen ist ein grausames Bild, das die verkohlten Überreste eines Säuglings zeigen soll. Allerdings bezweifelten kurz darauf zahlreiche Accounts die Echtheit des Bildes und beriefen sich dabei auf KI-Erkennungswerkzeuge. Diese sollen dabei helfen, derartige Deepfakes zu identifizieren, sie kommen aber immer wieder an ihre Grenzen.

Die Tools seien zwar in der Regel schon ziemlich genau, aber immer noch sehr fehleranfällig, erklärt Hany Farid, Professor an der Berkeley Universität und führender Experte für manipulierte Bilder, gegenüber 404 Media . Deswegen könnten solche Erkennungswerkzeuge nur ein Teil eines größeren Verifikationsprozesses sein: "Man kann nicht einfach auf einen Knopf drücken, um eine Antwort zu erhalten. So funktioniert das nicht. Es ist nicht CSI", so Farid.