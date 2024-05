Sorgen in Washington

Ukraine attackiert Ziele in Russland mit eigenen Drohnen

Die Ukraine hat Frühwarnsysteme in Russland angegriffen. Ziele: der Ort Amawir nahe der Ukraine, aber auch die Radarstation in Orsk, 1.800 Kilometer an der Nordgrenze zu Kasachstan. Washington fürchtet, die Angriffe könnten die Lage destabilisieren.