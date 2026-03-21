Russischer Angriffskrieg

Ein ukrainischer Soldat bereitet eine Drohne vor (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Diese Zahl nannte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Demnach handelt es sich um einen der größten ukrainischen Angriffe seit dem Kriegsbeginn vor mehr als vier Jahren. Die meisten Drohnen seien von der Flugabwehr abgefangen worden, hieß es. Ziele waren nach Angaben örtlicher Behörden die südrussische Region Rostow, die Hauptstadt Moskau und die Region Saratow im Südwesten des Landes. Es gab demnach zwei Verletzte und Schäden an Gebäuden. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

Russland attackierte seinerseits in der Nacht erneut die Ukraine mit Drohnen. In der Region Tschernihiw waren die Menschen deswegen ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.