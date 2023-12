Bis der Beitrittskandidat Ukraine tatsächlich in der EU aufgenommen werden kann, gibt es auf beiden Seiten noch viel zu tun. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Beim EU-Gipfel Mitte Dezember könnte eine historische Entscheidung fallen: Der sofortige Start der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, während sich das Land im Krieg befindet. Noch erfüllt die Ukraine einige der nötigen Kriterien nicht. Dennoch werden zunehmend Stimmen laut, die betonen, dass die geopolitischen Interessen Vorrang haben sollten.

Im Sommer 2022 hatte die Ukraine eine Liste mit sieben Reformprojekten erhalten, die sie in zehn Jahren umsetzen sollte. Anfang November 2023 kam die EU-Kommission zu dem Schluss, dass die Ukraine inzwischen weit über 90 Prozent der Auflagen bereits erfüllt habe. Darunter fallen Felder wie die Verfassungsgerichtsbarkeit, Auswahl des Hohen Justizrates, das Antikorruptionsprogramm, Bekämpfung der Geldwäsche, Eindämmung der Oligarchen und Monopolisierung.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte bereits Anfang 2023 explizit die Fortschritte der Ukraine in der Korruptionsbekämpfung. Das Land hatte da gleich mehrfach Konsequenzen aus jüngsten Korruptionsfällen gezogen. So waren die Wohnhäuser eines Oligarchen und Steuerbüros in der Hauptstadt Kiew durchsucht worden. Außerdem wurde der ehemalige stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine verhaftet. Auch mehrere Gouverneure und hochrangige Beamte sind in diesem Zusammenhang entlassen worden.

Eine der wichtigsten Reformen ist die Dezentralisierung. Diese soll die Kommunen stärken und aus Sowjetzeiten stammende Strukturen beseitigen. Die Reform soll auch dabei helfen, Korruption zu bekämpfen. Zum Beispiel dadurch, dass lokale Unternehmer darauf achten, dass Ausschreibungsverfahren für kommunale Aufträge fair ablaufen. Fachleute bewerten die Dezentralisierung bislang insgesamt als Erfolg, was mit Blick auf die EU-Ambitionen der Ukraine wichtig sein könnte.

Kürzlich wurden auch zwei Gesetze bezüglich nationaler Minderheiten verabschiedet. Die Neuregelungen ermöglichen eine verstärkte Nutzung von Minderheitensprachen in Schulen, Büchern und öffentlichen Veranstaltungen.

Die Ukraine muss noch in verschiedenen Bereichen Verbesserungen vornehmen. Dazu gehören die Erhöhung des Personals beim Nationalen Antikorruptionsbüro und die Stärkung der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention. Zusätzlich fehlt noch die Verabschiedung eines Gesetzes zur Überwachung von Lobbyismus. Auch bei der Dezentralisierung gibt es noch Lücken.

Brüssel erwartet zudem von Kiew weitere Schritte zum Schutz nationaler Minderheiten, darunter die Überarbeitung einer Regelung, wonach öffentliche Veranstaltungen, die in Minderheitensprachen abgehalten werden, auch ins Ukrainische übersetzt werden müssen.

Die wichtigsten Punkte sind die Vereinfachung von Entscheidungsverfahren und die Änderung der Agrarpolitik. So sollen Entscheidungsverfahren schneller ablaufen, damit die EU auch mit noch mehr Mitgliedstaaten handlungsfähig bleibt. Da geht es beispielsweise um die Abschaffung der Einstimmigkeit in vielen Politikbereichen.

In Bezug auf die Agrarpolitik steht eine mögliche Änderung der bisherigen Verteilung der Gelder im Fokus. Hochrechnungen deuten darauf hin, dass die Ukraine ohne eine Anpassung der EU-Agrarpolitik 17 Prozent der europäischen Agrarsubventionen auf sich ziehen würde.

Daher sind auch umfassende Anpassungen auf europäischer Seite erforderlich, um diese Herausforderung bewältigen zu können. Es ist anzunehmen, dass diese Umstellungen viele Jahre in Anspruch nehmen werden.

Die Grundsatzentscheidung über den Beitritt der Ukraine ist zwar gefasst worden: Die Ukraine ist offiziell ein Beitrittskandidat. Beim EU-Gipfel geht es jetzt um die Frage, wann man mit den konkreten Beitrittsverhandlungen beginnt.

Die EU-Kommission hat vor wenigen Wochen vorgeschlagen, sofort damit zu beginnen, obwohl die Ukraine noch nicht zu 100 Prozent alle sieben Bedingungen für konkrete Beitrittsverhandlungen erfüllt hat. Die Erfüllung dieser Kriterien sei aber greifbar nahe, argumentierte die EU-Kommission. Doch die Entscheidung über den Beginn der Beitrittsgespräche mit der Ukraine erfordert Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten.

Während 26 Länder dem Kommissionsvorschlag zustimmen möchten, blockiert Ungarn unter der Führung von Viktor Orbán dies. Der bezeichnet die Ukraine als das korrupteste Land der Welt und lehnt deshalb Beitrittsgespräche ab.

Ob die Positionen Orbáns, hinter der unterschiedliche Motivationen vermutet werden, noch geändert werden können, ist offen. Grünes Licht für den Beginn von Beitrittsgespräche mit der Ukraine setzen aber definitiv auch ein "Ja" von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán voraus.

Das ist schwer zu sagen und verläuft in der Praxis höchst unterschiedlich. Finnland wurde in weniger als drei Jahren Mitglied, während die Türkei seit 2005 Verhandlungen führt, die momentan auf Eis liegen. Die Gründe dafür liegen unter anderem in Finnlands rascher Erfüllung der Kriterien und der fortgeschrittenen Rechtsangleichung. Bei der Türkei moniert die EU weiterhin demokratische und rechtsstaatliche Defizite.

Politische Motive beeinflussen ebenfalls den Beitrittsprozess, wie im Fall von Nordmazedonien. Hier legt Bulgarien aufgrund geschichtspolitischer Forderungen ein Veto ein.

Der Beitritt zur EU ist ein langwieriger Prozess, der von der EU-Kommissionspräsidentin als "leistungsabhängig" beschrieben wird. Dieser Prozess erfordert, dass Beitrittskandidaten schrittweise den gesamten Rechtsbestand der EU übernehmen.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat in Aussicht gestellt, dass die EU möglicherweise ab 2030 für die Aufnahme weiterer Länder bereit sein könnte. Dabei geht es auch um die Beitrittsgesuche Moldaus und der Westbalkanländer. Insgesamt wird dieser Prozess vermutlich viele Jahre in Anspruch nehmen.

