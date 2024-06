Russischer Angriffskrieg

An diesem Wochenende findet im Bürgenstock-Resort eine Ukraine-Friedenskonferenz mit über 90 Delegationen aus der ganzen Welt statt. (picture alliance / Keystone / Urs Flueeler )

Die Initiative für die Konferenz ging von der Ukraine aus. Präsident Selenskyj nimmt an dem Gipfel persönlich teil. Aus den USA kommt Vizepräsidentin Harris. Bundeskanzler Scholz reist vom G7-Gipfel in Italien an. Er dämpfte bereits im Vorfeld die Erwartungen und betonte, dass es nicht um Verhandlungen über das Ende des Krieges gehe, sondern um den Einstieg in einen möglichen Friedensprozess.

Konferenz findet ohne Russland und China statt

Der russische Präsident Putin wurde nicht eingeladen. Er hatte gestern Bedingungen für eine Waffenruhe genannt . So solle die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten und sich aus den russisch besetzten Gebieten zurückziehen. Die Ukraine sowie NATO und die USA wiesen den Vorschlag umgehend zurück. Das Kiewer Außenministerium warf Putin vor, am Vorabend der Friedenskonferenz die Welt spalten zu wollen. Russland plane weiterhin die Fortsetzung des Krieges und eine weitere Aggression in Europa.

Die chinesische Staatsführung hat ihre Teilnahme an der Schweizer Friedenskonferenz abgesagt. Einflussreiche Verbündete Russlands wie Indien und Südafrika sind zwar dabei, aber nicht auf Ministerebene vertreten. Brasilien beteiligt sich nur als Beobachter.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.