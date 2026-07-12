Mit Drohnen

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Wie das ukrainische Militär mitteilte, wurde eine Anlage in Sysran in der Region Samara südöstlich von Moskau getroffen. Russische Online-Medien berichten, dass mehrere Brände ausgebrochen seien. Der Gouverneur der Region erklärte, durch ukrainische Drohnen sei ein Mensch getötet worden. Es gebe mindestens drei Verletzte. Die Ukraine griff nach eigenen Angaben außerdem 14 russische Schiffe an, darunter mehrere Öltanker.

Die ‌Ukraine attackiert seit geraumer Zeit in ihrem Abwehrkampf gegen Russland verstärkt dessen Energie-Infrastruktur. In einigen russischen Regionen hat dies zu Treibstoffknappheit geführt.

Bei nächtlichen russischen Angriffen auf die Ukraine wurden mindestens vier Menschen getötet. Ein Mann starb nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Drohnenangriff in der Stadt Cherson. In der Region Dnipropetrowsk gab es drei Todesopfer.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.