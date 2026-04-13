Der ukrainische Außenminister Sybiha (Bryan R. Smith / Pool AFP / AP / dpa / Bryan R. Smith)

Außenminister Sybiha erklärte, der von Lügen über die Ukraine begleitete Wahlkampf in Ungarn sei vorbei. Er hoffe nun auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den Ländern. Die Ukraine hatte ihren Bürgern seit Anfang März von Reisen nach Ungarn abgeraten. Auslöser war die Festsetzung eines ukrainischen Geldtransporters durch die Behörden in Ungarn.

Ungarns Ministerpräsident Orbán hatte die Ukraine im Wahlkampf scharf angegriffen. Er warf der ukrainischen Führung unter anderem vor, russische Öllieferungen an sein Land zu unterbinden. Orban blockierte deshalb sowohl ein EU-Darlehen für die Ukraine von 90 Milliarden Euro als auch ein neues Sanktionspaket gegen Russland.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.