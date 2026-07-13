"Koalition der Willigen" Ukraine-Verbündete planen Schutz Europas vor ballistischen Raketen
Die Ukraine und neun europäische Länder wollen Europa gemeinsam vor Angriffen durch ballistische Raketen schützen. Das teilte die sogenannte Koalition der Willigen bei einem Treffen in Paris mit, die aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine besteht, darunter Deutschland. Ziel sei es, eine gemeinsame Abwehrfähigkeit aufzubauen.
Die Koalition will dazu auf die Erfahrungen Kiews zurückgreifen.
Zuvor waren bei einem russischen Angriff auf einen Frachter in der ukrainischen Region Odessa drei Besatzungsmitglieder getötet worden. Am Morgen war bereits der ukrainische Hafen Tschornomorsk durch russische Luftangriffe stark beschädigt worden.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.