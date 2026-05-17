Ein zerstörtes Gebäude nach einem mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff in Pogorelki, in der Region Moskau (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Shakhidzhanyan)

Das hat der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigt. Er teilte mit, die Angriffe auf die Region der russischen Hauptstadt seien gerechtfertigt. Man sage den Russen klar und deutlich, dass sie den Krieg beenden müssten.

Zuvor hatten die russischen Behörden die Angriffe gemeldet. Die Luftabwehr habe seit Mitternacht 81 Drohnen zerstört, die auf Moskau zugesteuert worden seien. Auch in der Region Belgorod soll eine Person getötet worden sein.

Zuletzt hatte es einen der bisher schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine gegeben. Allein in Kiew wurden 24 Menschen getötet. Selenskyj hatte daraufhin Vergeltung angekündigt.

Die Ukraine hatte die Region Moskau bereits in der Vergangenheit mit Drohnen angegriffen. So gab es etwa im März 2025 einen größeren Angriff mit mehreren Toten und Verletzten.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.