Dass der Ukraine-Gipfel in Paris überhaupt stattgefunden habe, sei bereits ein großer Erfolg, sagte Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, im Dlf. Kanzlerin Merkel habe ihr gesamtes politische Gewicht in die Waagschale geworfen, um gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Russland zu Zugeständnissen zu bewegen. Dafür sei die Ukraine dankbar.

Der ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich dennoch mehr von dem Gipfel erhofft. Die Ergebnisse seien bescheiden, aber die Abschlusserklärung sei ein Hoffnungsschimmer für die Ostukraine. Die Vereinbarungen müssten jetzt zu 100 Prozent umgesetzt werden.

Sicherheit bei Wahlen garantieren

Mit Blick auf die geplanten Wahlen in der Ostukraine sagte der Botschafter, dass jetzt viele gemeinsame Schritte unternommen werden müssten, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. "Wir müssen alles daran setzen, damit die Wahl eine freie Wahl wird", so Andrij Melnyk.