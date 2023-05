Italien-Besuch

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wird morgen in Rom erwartet (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sarsenov Daniiar / Ukraine Preside)

Entsprechende Medienberichte bestätigte der Präsidentenpalast in Rom. Staatspräsident Mattarella werde den Gast aus Kiew empfangen, hieß es.

Es wird erwartet, dass Selenskyj in Rom auch Ministerpräsidentin Meloni und Papst Franziskus trifft. Möglicherweise reist der ukrainische Präsident am Wochenende nach Deutschland weiter, wo er am Sonntag in Aachen mit dem renommierten Karlspreis ausgezeichnet wird.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.