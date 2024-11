Gesundheit

Depressionen und Angst gibt es nicht erst in unserer modernen Industriegesellschaft. Aber sie nimmt stetig zu (Archivbild). (Unsplash.com/Benjamín Castillo)

Das geht aus einer Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hervor, die in Leipzig veröffentlicht wurde. 24 Prozent der Befragten gaben an, in ihrem Leben schon einmal die Diagnose Depression bekommen zu haben. 26 Prozent sind als Angehörige betroffen. Derzeit leiden fünf Prozent nach eigenen Angaben unter einer ärztlich festgestellten Depression.

An der Online-Befragung nahmen 5.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren teil.

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Hegerl, sagte, Krankheit betreffe die ganze Familie. Deshalb sei es sinnvoll, Angehörige in die Behandlung einzubeziehen

