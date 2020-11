In einer aktuellen Stunde in Bundestag machten viele Abgeordnete ihrem Ärger noch einmal Luft über das, was passiert war: Vor dem Hintergrund der Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes hatte die AfD-Fraktion Besucher in den Bundestag eingeladen, die unbeaufsichtigt durch die Flure streiften und Abgeordnete beschimpften. Darunter auch etliche Blogger, die sich dabei filmten. ″Das ist ein ungeheurer Vorgang gewesen″, sagt Klaus von Dohnanyi, ehemaliger SPD-Politiker und Bundesforschungsminister. Die Aufregung darüber sei nicht überzogen. ″Die Grenzen bedeuten, dass man sich gegenseitig nicht bedrängt.″

″Die AfD hat aber auch gezeigt, dass sie das ausdrücklich bedauert und sieht, was sie sich damit eingebrockt hat.″ Hinter diesem Vorgehen stecke System, deshalb müsse man damit ″sehr konsequent und hart umgehen.″ Auch der Vorwurf der Verharmlosung der Opfer des Nationalsozialismus gegenüber der AfD sei berechtigt, so von Dohnanyi. Die AfD hatte das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 verglichen.

(picture alliance / CTK / Ales Zapotocky)Kommentar: Rechte Störer - Ein historischer Tiefpunkt

Rechte Störer bedrängen Abgeordnete im Bundestag - ein solches Maß an Einschüchterung habe es bislang noch nicht gegeben, kommentiert Dlf-Korrespondentin Nadine Lindner. Der Pakt von AfD-Abgeordneten mit radikalen Kräften sei wieder einmal sichtbar geworden.

Arbeitslosigkeit als Fundament der AfD

Politik und Gesellschaft müssten sich mehr mit den Ursachen der Entstehung der AfD und nicht den Ergebnissen ihrer Politik auseinandersetzen. Die Wähler der AfD seien ″im Grunde genommen, Menschen, die in den Grundlagen für ihr Leben erschüttert worden sind.″ Die AfD nehme dort zu, wo bisherige industrielle Tätigkeiten zerfallen und zurückgehen. ″Der industrielle Mittelstand, wenn der gefährdet wird, entstehen große Probleme in einer Gesellschaft. Das war der Aufstieg der Nazis″

Durch die Corona-Pandemie, durch die Umsetzung von Klima- und Umweltschutz und in Folge der Digitalisierung werde es mehr Arbeitslosigkeit geben. Man steuere auf eine hochgefährliche Entwicklung zu. ″Das ist eine große Bedrohung für unsere Gesellschaft.″ Es benötige eine starke Exekutive in Deutschland, um Arbeit zu schaffen. In der Politik hätten alle Parteien diesen Fokus noch nicht deutlich formuliert: systematisch neue Arbeit schaffen - auch mit der Hilfe des Staates.

Die Konzentration in der öffentlichen Debatte auf das Thema Arbeit sei eine ganz zentrale Frage, um auch die Fundamente und das Nachwachsen der AfD zu behindern. ″Wir werden in große Schwierigkeiten auf den Arbeitsmärkten kommen, das kann jeder vernünftige Mensch heute sehen.″