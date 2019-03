Gianni Infantino will mit allen Mitteln bei der Fifa-Ratssitzung am Freitag in Miami sein neues Projekt durchdrücken, eine auf 24 Teams aufgepumpte Klub-WM.

Uefa fürchtet Rechteausverkauf an arabische Investoren

Die Uefa will das verhindern. Sie ist sicher, dass Infantino das neue Format nur als Vorwand benötigt, um im Nebengeschäft versteckt einen Ausverkauf der Fifa-Rechte an arabische Investoren zu betreiben. Denn das sieht ein geheimes Arbeitspapier vor, das im Herbst aufgeflogen ist.

Neue Klub-WM soll Confed-Cup 2021 ersetzen

Jetzt verrät ein von der Fifa für die Miami-Sitzung erstelltes Beschlusspapier, wie Infantino die Europäer überrumpeln will. Der Confed-Cup im Sommer 2021 soll für die neue Klub-WM geopfert werden, die dann, eng in andere Turniere eingezwängt, vom 17. Juni bis 4. Juli stattfinden soll.

Fifa spricht von Pilotprojekt

Den Vorstoß bezeichnet die Fifa als Pilot-Projekt, sie will damit einen harmlosen Versuchscharakter vermitteln. Doch in Uefa-Kreisen heißt es, man werde sich an keinerlei Votum beteiligen, auch nicht für ein Klub-WM-Projekt. Die Europäer vermuten, dass Infantino dies in ein festes Format umwandeln und als sportlichen Vorwand für seinen geplanten Rechte-Ausverkauf an die Golf-Investoren benutzen will.