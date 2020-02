Die WHO und die UN haben einen Untersuchung zum Kinderwohl erstellt. In den Index flossen Daten über Gesundheit, Schulbildung und Ernährung ein. Risikofaktoren für Kinder waren, so Studien-Mitautor Dr. Lu Gram vom Institute for Global Health am University College London, unter anderem Klimawandel, Umweltzerstörung, Fettleibigkeit sowie Alkohol- und Tabakkonsum.

Michael Böddeker: Was sind die größten zukünftigen Probleme für Kinder und Jugendliche weltweit?

Lu Gram: Wenn man sich alles anschaut, das das Wohlbefinden von Kindern betrifft, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft, dann gibt es laut unserem Bericht kein einziges Land auf der ganzen Welt, das genug tut, um die Gesundheit von Kindern zu schützen. Wohlhabendende Länder wie in Europa oder Nordamerika bieten zwar im Moment sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder. Aber diese Länder tragen zugleich am stärksten dazu bei, der Gesundheit von Kindern in der Zukunft zu schaden, und zwar durch Treibhausgas-Emissionen und Umweltzerstörung.

Böddeker: Im Bericht steht, dass Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen ein großes Problem für die Gesundheit ist. Woran liegt das?

Gram: Eine unserer Hauptaussagen ist, dass es zu wenige Auflagen für kommerzielle Werbung gibt. Die Idee, dass der freie Markt sich an der Stelle selbst reguliert, ist fehlgeschlagen. Unser Bericht zeigt, auf wie viele Arten Werbung den Kindern schadet - nicht nur in Ländern mit einem hohen Durchschnittseinkommen, sondern weltweit, zum Beispiel durch Werbung für Muttermilch-Ersatz. Denn wir wissen, dass echte Muttermilch lebenswichtig für Kinder sein kann. Es gibt auch Werbung für ungesundes Essen wie Fast Food, die sich an Kinder richtet, oder Werbung für stark zuckerhaltige Getränke oder sogar für Tabak und Alkohol. Deshalb appellieren wir an Regierungen weltweit, solche Werbung stärker zu regulieren. Denn diese Werbung verursacht gesundheitliche Probleme bei Kindern und Jugendlichen, wie etwa Übergewicht.

Deutschland: Nicht alles gut

Böddeker: In dem Bericht gibt es auch eine Rangliste. Welche Länder schneiden besonders gut oder besonders schlecht ab?