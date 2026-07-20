Nach Rücktritt

Jens Spahn, CDU (Archivbild) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler )

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz hatte angekündigt, die Nachfolge Spahns zügig zu regeln und darüber am Wochenende bereits mit dem CSU-Vorsitzenden Söder gesprochen. Die beiden Parteichefs haben das Vorschlagsrecht für das Amt. In Medien werden mehere mögliche Kandidaten genannt, darunter Kanzleramtschef Frei und Bundesinnenminister Dobrindt.

Bundeskanzler Merz schloss nicht aus, dass es weitere Personalentscheidungen geben könnte. Er sagte im ZDF, Spahns Rücktritt könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken. Er verwies zugleich wiederholt darauf, dass er hier im Konjunktiv spreche. Spahn war nach Kritik an seiner Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter zurückgetreten. Er hatte sich als CDU-Politiker gegen die Legalisierung des Konzepts der Leihmutterschaft in Deutschland ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.