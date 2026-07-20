Nach Rücktritt

Jens Spahn ist vom Fraktionsvorsitz der Union zurückgetreten (picture alliance / Metodi Popow)

Peters sagte im Deutschlandfunk , die Union könne den Sommer nicht mit Personalfragen verbringen. Die Entscheidung dürfe sich nicht über mehrere Tage oder Wochen ziehen. Er betonte, eine Rückkehr zu Sachthemen würde der CDU in Mecklenburg-Vorpommern im Wahlkampf helfen. Dort wird in zwei Monaten ein neuer Landtag gewählt

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz hat zusammen mit dem CSU-Vorsitzenden das Vorschlagsrecht für das Amt des Fraktionschefs. In Medien werden mehrere mögliche Kandidaten genannt, darunter Kanzleramtschef Frei, Bundesinnenminister Dobrindt, Fraktionsvize Krings und CDU-Generalsekretär Linnemann.

Der Kanzler schloss nicht aus, dass es weitere Personalentscheidungen geben könnte. Merz sagte im ZDF, Spahns Rücktritt könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken. Grünen-Chefin Brantner ermutigte ihn in der ARD zu einer Kabinettsumbildung. Merz habe die Chance, sich von allen Ministern zu befreien, die handwerkliche Schwächen hätten und ideologisch verbohrt seien. Spahn hatte im Zuge der Leihmutterschaftsdebatte seinen Rücktritt erklärt.

Mehr zu diesem Thema:

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.