Nach Rücktritt

Jens Spahn ist vom Fraktionsvorsitz der Union zurückgetreten (picture alliance / Metodi Popow)

Die 208 Bundestagsabgeordneten werden dafür aus der parlamentarischen Sommerpause geholt. Nach Angaben von Interimsfraktionschef Hoffmann, CSU, und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU, Bilger, wird derzeit ein Personalvorschlag für den Fraktionsvorsitz erarbeitet. In diesem Prozess werde die Einbindung der Fraktion sichergestellt, heißt es in einer SMS der beiden Politiker, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert.

Zusammen mit dem CSU-Vorsitzenden Söder hat Bundeskanzler Merz das Vorschlagsrecht für das Amt. In Medien werden mehrere mögliche Kandidaten genannt, darunter Kanzleramtschef Frei, Bundesinnenminister Dobrindt, Fraktionsvize Krings und CDU-Generalsekretär Linnemann.

Der Kanzler hatte gestern im ZDF die Möglichkeit angedeutet, weitere Posten neu zu besetzen. Grünen-Chefin Brandner ermutigte Merz in der ARD zu einer Kabinettsumbildung. Der Kanzler habe die Chance, sich von allen Ministern zu befreien, die handwerkliche Schwächen hätten oder ideologisch verbohrt seien. Beobachter rechnen für heute nicht mit Entscheidungen.

Der CDU-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Peters, forderte eine schnelle Entscheidung. Peters sagte im Deutschlandfunk , die Union könne den Sommer nicht mit Personalfragen verbringen. Die Entscheidung dürfe sich nicht über mehrere Tage oder Wochen ziehen. Er betonte, eine Rückkehr zu Sachthemen würde der CDU in Mecklenburg-Vorpommern im Wahlkampf helfen. Dort wird in zwei Monaten ein neuer Landtag gewählt.

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Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.