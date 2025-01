Migrationspolitik

Unions-Kanzlerkandidat Merz (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Er sagte in Berlin, Einzelheiten dazu könne er noch nicht nennen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus der Unionsfraktion planen CDU und CSU Änderungen im Asyl- und im Aufenthaltsgesetz. Demnach solle klar formuliert werden, dass die Verweigerung einer Einreise in Form einer Zurückweisung an der Grenze zu erfolgen habe. Außerdem wolle die Union im Aufenthaltsgesetz ergänzen, dass dieses Recht nicht nur zur Steuerung, sondern auch zur Begrenzung des Zuzugs verwendet werden könne.

Die Regierungskoalition aus SPD und Grünen hat die bisherigen Pläne der Union bereits als europarechts- und verfassungswidrig abgelehnt. FDP-Generalsekretär Buschmann erneuerte die Zusage, die Vorhaben von CDU und CSU im Bundestag zu unterstützen. Wörtlich sprach er in Berlin von einer "neuen Realpolitik".

Diese Nachricht wurde am 27.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.