Ukraine-Politik

Der CDU-Politiker sagte weiter, er hoffe, dass Trump schon bald einen anderen Kurs gegenüber Russland einschlagen werde. Hardt verwies darauf, dass der Präsident innenpolitisch in der Kritik stehe.

