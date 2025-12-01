Rentenreform

Er sehe zwar berechtigte Bedenken, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Viele von denen, die Einwände haben, hätten jedoch den Blick darauf, dass es auch um die Regierung insgesamt gehe, sagte Middelberg. Er habe von einigen jungen Abgeordneten Signale für eine Zustimmung erhalten. Ohne die Stimmen der 18 Abgeordneten aus der Jungen Gruppe hätte das Vorhaben keine Mehrheit.
Bundesarbeitsministerin Bas, SPD, warnte vor den Folgen eines Scheiterns der Pläne. Eine Verabschiedung des Gesetzentwurfs auch für den Fortbestand der Koalition wichtig.
Weiterführende Informationen:
