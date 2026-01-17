Der Vertrag, offiziell als "Übereinkommen über die biologische Vielfalt außerhalb nationaler Zuständigkeiten" bezeichnet, soll 30 Prozent der Weltmeere bis 2030 unter Schutz stellen und Bedrohungen wie Überfischung bekämpfen. Bisher sind nur etwa acht Prozent der Ozeane geschützt. Das Abkommen ermöglicht auch die Schaffung eines globalen Netzwerks von Meeresschutzgebieten in den bisher weitgehend unregulierten internationalen Gewässern.
Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.