Umwelt
UNO-Abkommen zum Schutz der Meere in Kraft

Nach 15-jährigen Verhandlungen ist das UNO-Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf hoher See in Kraft ⁠getreten.

    Ein Korallenblock mit Fischschwarm vor der Küste Australiens
    Rund 80 Prozent aller Lebewesen leben im oder vom Meer: Wie die ökologische Vielfalt der Weltmeere international geschützt und erhalten werden kann, wird bei der 3. UN-Ozeankonferenz diskutiert. (imago / imagebroker / Norbert Probst)
    Der Vertrag, offiziell ‌als "Übereinkommen über die biologische Vielfalt außerhalb nationaler Zuständigkeiten" bezeichnet, soll 30 Prozent der Weltmeere bis 2030 unter Schutz stellen und Bedrohungen wie Überfischung bekämpfen. Bisher sind nur etwa acht Prozent der Ozeane geschützt. Das Abkommen ‌ermöglicht auch die Schaffung eines globalen Netzwerks von Meeresschutzgebieten in den bisher weitgehend unregulierten ​internationalen Gewässern.
    Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.