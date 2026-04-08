UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (Archivbild) (Salvatore Di Nolfi / Keystone / dpa)

Dies sei notwendig, um den Weg für einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region zu ebnen, teilte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Guterres mit. Der Generalsekretär fordere die Konfliktparteien zudem auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Dazu gehören der Schutz von Zivilisten und ziviler Infrastruktur.

Waffenruhe im Iran-Krieg: Erleichterung in Asien

Mehrere Staaten in Asien haben sich erleichtert über die angekündigte Waffenruhe gezeigt. Malaysias Regierung erklärte, die Feuerpause sei ein gutes Zeichen für die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität, nicht nur in der Region, sondern auch weltweit. Indonesien begrüßte die Entwicklung als einen Schritt, die Tür für Diplomatie offen zu halten und so zur Deeskalation beizutragen. Das südkoreanische Außenministerium lobte in einer Mitteilung die Vermittlungsbemühungen Pakistans und anderer Staaten und forderte eine rasche Wiederherstellung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten. Viele Länder in Asien sind von Energielieferungen vom Golf besonders abhängig.

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Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.