Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Die Skulptur "Non Violence" des schwedischen Künstlers Carl Fredrik Reuterswärd vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York. (picture alliance / imageBROKER / Petra Wallner)

Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Gutteres sagte in New York, solche Attacken würden gegen das Völkerrecht verstoßen. Es sei höchste Zeit für ein Ende dieses Konflikts.

Der UNO-Appell folgte auf neue und noch schärfere Drohungen von US-Präsident Trump gegen den Iran kurz vor Ablauf eines Ultimatums. Trump hatte gestern Abend in Washington erklärt, der Iran könne in einer einzigen Nacht komplett ausgeschaltet werden. US-Verteidigungsminister Hegseth kündigte die bislang schwersten Luftschläge an. Ein Sprecher der iranischen Streitkräfte wies die Drohungen als - Zitat - "arrogante Rhetorik" zurück.

Trump hatte dem Regime in Teheran kürzlich eine Frist bis morgen Abend US-Zeit gesetzt, um die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus wieder zu öffnen. Er drohte andernfalls mit Angriffen auf die Infrastruktur und Energieanlagen des Landes.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.