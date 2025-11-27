Knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in Armut. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky )

Seeck vertritt an der TH die Professur für Theorien und Handlungslehre der Sozialen Arbeit. Während Fragen von Rassismus oder Sexismus zunehmend Aufmerksamkeit bekämen, blieben soziale Herkunft und sozialer Status in dem Kontext oft unsichtbar, führte Seeck aus. Und das, obwohl Klassismus massiv darüber entscheide, wer arm bleibe, Zugang zu formeller Bildung habe und gesellschaftlich gehört werde. Klassismus sei tief in gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen eingebettet.

