Knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in Armut. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky )

Seeck vertritt an der TH die Professur für Theorien und Handlungslehre der Sozialen Arbeit. Während Fragen von Rassismus oder Sexismus zunehmend Aufmerksamkeit bekämen, blieben soziale Herkunft und sozialer Status in dem Kontext oft unsichtbar, führte Seeck aus. Und das, obwohl Klassismus wesentlich darüber entscheide, wer arm bleibe, Zugang zu formeller Bildung habe und gesellschaftlich gehört werde. Klassismus sei tief in gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen eingebettet.

Führende Politiker der Unionsparteien und der Sozialdemokraten kommen heute Abend in Berlin zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses zusammen. Dabei soll vor allem über die geplante Rentenreform gesprochen werden. Weitere Themen dürften das für 2035 geplante Aus für Verbrennungsmotoren, das Heizungsgesetz und das Krankenkassen-Sparpaket sein.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.