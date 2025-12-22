Ukraine-Verhandlungen in Miami

Rustern Umerow, Unterhändler der Ukraine (picture alliance/photothek/Thomas Imo)

Der US-Sondergesandte Witkoff und der ukrainische Unterhändler Umerow schrieben in wortgleichen Posts auf X, man habe sich unter anderem über multilaterale und US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine unterhalten. Die Ukraine bekenne sich weiterhin zum Wunsch nach einem gerechten und dauerhaften Frieden, hieß es.

Bereits seit Freitag fanden am Verhandlungsort in Miami bilaterale Gespräche in unterschiedlichen Zusammensetzungen statt. Auch die russische und die europäische Seite waren vertreten. Der russische Unterhändler Dmitrijew sprach nach seinem Treffen mit US-Vertretern ebenfalls von konstruktiven Diskussionen. Direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sowie trilaterale Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA fanden nicht statt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.