Gipfel im Kanzleramt

Unternehmen kündigen Milliarden-Investitionen am Standort Deutschland an

Bundeskanzler Merz empfängt heute Vertreter der neu gegründeten Initiative "Made for Germany" im Kanzleramt. 61 Unternehmen erklärten, in den kommenden drei Jahren mehr als 630 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren.