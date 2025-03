"Koalition der Willigen"

Unterstützer Kiews beraten in Paris

In Paris beraten Vertreter von mehr als 30 Ländern über eine weitere Unterstützung der Ukraine. Laut dem Élysée-Palast sprach Frankreichs Staatschef Macron bereits am Vorabend des Gipfeltreffens mit US-Präsident Trump. Details wurden zunächst nicht bekannt. Bei dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris geht es um Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau.