Russischer Angriffskrieg

US-Außenminister Blinken berät in Brüssel mit den Spitzen von NATO und EU über weitere Hilfen für die Ukraine. (Nicolas Tucat/Pool Photo via AP/dpa)

Dieses neue Element im Ukraine-Krieg erfordere eine entschlossene Antwort, die man auch geben wolle, erklärte Blinken. In der russischen Grenzregion Kursk sind nach US-Angaben inzwischen mehr als 10.000 nordkoreanische Soldaten an der Seite russischer Soldaten an Kampfhandlungen beteiligt.

Blinken sagte, bei dem Gespräch unter anderem mit NATO-Generalsekretär Rutte sollte darüber gesprochen werden, wie das von Russland angegriffene Land stärker unterstützt werden kann. Hintergrund ist, dass die US-Militärhilfen für die Ukraine nach dem Amtsantritt von Präsident Trump im Januar zur Disposition stehen.

Rutte hatte gestern zu zusätzlicher Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland aufgerufen. Es gehe darum, den Lauf des Konflikts zu ändern und die Kosten für Putin und dessen autoritäre Freunde zu erhöhen, sagte Rutte in Paris.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.