Gestiegene Treibstoffpreise
US-Billigfluglinie Spirit Airlines stellt Betrieb ein

In den USA hat die insolvente Billigfluggesellschaft Spirit Airlines den Betrieb eingestellt.

    Ein Airbus A320 von JetBlue Airways (l) überholt einen Airbus A320 von Spirit Airlines auf der Rollbahn auf dem Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.
    Flugzeuge von JetBlue und Spirit Airlines (Archivbild) (Wilfredo Lee / AP / dpa / Wilfredo Lee)
    Alle Flüge seien storniert ‌worden, teilte das Unternehmen mit. ⁠Hintergrund sind die infolge des von den USA begonnenen Krieges gegen den Iran drastisch gestiegenen Treibstoffpreise. Spirit Airlines ist die erste Firma der Branche, die im Zuge des Iran-Kriegs aufgeben muss. US-Verkehrsminister Duffy sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe versucht, ​andere Fluggesellschaften zum Kauf von Spirit zu bewegen, jedoch keine Interessenten gefunden.
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

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