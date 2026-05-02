Gestiegene Treibstoffpreise

Flugzeuge von JetBlue und Spirit Airlines (Archivbild) (Wilfredo Lee / AP / dpa / Wilfredo Lee)

Alle Flüge seien storniert ‌worden, teilte das Unternehmen mit. ⁠Hintergrund sind die infolge des von den USA begonnenen Krieges gegen den Iran drastisch gestiegenen Treibstoffpreise. Spirit Airlines ist die erste Firma der Branche, die im Zuge des Iran-Kriegs aufgeben muss. US-Verkehrsminister Duffy sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe versucht, ​andere Fluggesellschaften zum Kauf von Spirit zu bewegen, jedoch keine Interessenten gefunden.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.