Gestiegene Treibstoffpreise

Alle Flüge seien storniert worden, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund sind die infolge des von den USA begonnenen Krieges gegen den Iran drastisch gestiegenen Treibstoffpreise. Spirit Airlines ist die erste Firma der Branche, die im Zuge des Iran-Kriegs aufgeben muss. US-Verkehrsminister Duffy sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe versucht, andere Fluggesellschaften zum Kauf von Spirit zu bewegen, jedoch keine Interessenten gefunden.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.