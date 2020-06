Der Tod des 46-Jährigen US-Amerikaners George Floyd am 25. Mai in der Stadt Minneapolis hat Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA und vielen anderen Staaten ausgelöst. Nun wurde der US-Amerikaner auf einem Friedhof der Stadt Pearland im US-Bundesstaat Texas beigesetzt.

Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem Tod von Georg Floyd in Washington am 2. Juni 2020. (picture alliance / dpa / TT NEWS AGENCY)Kommentar: Gesellschaftlichen Mentalitätswandel erforderlich

Rassismus in den USA – das ist nicht nur Polizeigewalt, kommentiert Thilo Kößler. Es geht auch um einen unzureichenden Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem, zu Sozialleistungen.

Nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Joyce Mushaben haben die Ereignisse die Anti-Rassismus-Bewegung in den USA kurzzeitig machtvoller gemacht. Die US-Amerikanerin erwartet allerdings ein abklingen der Proteste. Die meisten Demonstranten, so Joyce Mushaben, hätten den Bürgerrechtler Martin Luther King nie als real existierenden Menschen erlebt, "sondern praktisch nur aus einem Klischee". Bei der nächsten Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 werde sich erst abzeichnen, ob ein "neues Kapitel" in den USA aufgeschlagen worden sei, so Mushaben.

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im November sagte Mushaben, dass das Land komplett reformiert werden müsse, weil Präsident Donald Trump sehr viel in kurzer Zeit zurückgedreht hätte, was sein Amtsvorgänger Barack Obama in der Rassismusdebatte erreicht habe. "Ich würde sagen, dass wir jetzt 20 Jahre zurückversetzt worden sind - vor allem, wenn ich mir das Supreme Court anschaue", sagte Mushaben im Dlf.

Dossier: Rassismus (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

In Kürze können Sie hier das komplette Interview nachlesen.