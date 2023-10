US-Präsident Joe Biden reist ebenfalls zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. (imago / USA TODAY Network /Rob Schumacher / The Republic)

Er wolle so seine Unterstützung für Israel bekunden, sagte US-Außenminister Blinken im Anschluss an mehrstündige Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und anderen hochrangigen Regierungsvertretern in Tel Aviv. Im Anschluss soll Biden weiter nach Jordanien fliegen, um dort mit arabischen Regierungsvertretern über mögliche Hilfslieferungen für den Gazastreifen zu beraten.

Die USA haben Israel nach dem Angriff der Hamas militärische Unterstützung zugesagt und bereits Flugzeugträger und Hilfsgüter in die Region entsandt.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.