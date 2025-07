Nach Aus für die "Late Night Show"

US-Satiriker Colbert sagt Trump den Kampf an

Nach dem angekündigten Aus für seine "Late Show" hat der US-Satiriker Stephen Colbert eine Kampfansage an US-Präsident Donald Trump geschickt. Er nehme keine Rücksicht auf Verluste mehr, sagte Colbert in seiner ersten Sendung nach der Entscheidung des Senders CBS. Direkt an Trump gerichtet schob er die Beleidigung "go fuck yourself" hinterher.