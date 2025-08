Trump verlangte, dass Russland die Offensive in der Ukraine bis spätestens Freitag einstellt und drohte mit Sanktionen.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter geht nicht davon aus, dass das Ultimatum zu einem Ende des Ukraine-Kriegs führt. Die Frist werde in Moskau nicht ernst genommen, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk . Putin könne so weitermachen wie bisher, weil keine massiven Gegenmaßnahmen drohten. Weder gebe es stärkere Waffenlieferungen an die Ukraine noch klare Sanktionen.