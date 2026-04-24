Die US-Sondergesandten Jared Kushner (l.), und Steve Witkoff (r.) (Archivbild) (AFP / ODD ANDERSEN)

Dort sollten sie mit iranischen Unterhändlern zusammenkommen, sagte die Sprecherin des Weißen Haus, Leavitt, dem Sender Fox News.

Der iranische Außenminister Araghtschi wird am Abend zu Gesprächen in Pakistan erwartet, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA mitteilte. Demnach will der Minister Gespräche mit Vertretern Pakistans führen, das im Iran-Krieg als Vermittler auftritt. Die Deutsche Presse-Agentur meldet unter Berufung auf pakistanische Sicherheitskreise, es seien keine Gespräche mit den USA geplant.

Eine zweite Runde der Beratungen zwischen dem Iran und den USA war Anfang der Woche nicht zustandegekommen. Der Iran weigerte sich teilzunehmen und verwies auf die anhaltende US-Teilblockade der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.