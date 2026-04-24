Die US-Sondergesandten Jared Kushner (l.), und Steve Witkoff (r.) (Archivbild) (AFP / ODD ANDERSEN)

Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner fliegen morgen zu erneuten Gesprächen nach Islamabad, wie die Sprecherin des Weißen Haus, Leavitt, dem Sender Fox News sagte. Dort sollten sie mit iranischen Vertretern zusammenkommen. Teheran habe um die Gespräche gebeten, betonte Leavitt.

Eine iranische Delegation um Außenminister Araghtschi sei am Abend in Pakistan eingetroffen, hieß es aus pakistanischen Regierungskreisen. Wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldet, will der Minister Gespräche mit Vertretern Pakistans führen, das im Iran-Krieg als Vermittler auftritt. Ob auch Gespräche mit den USA geplant sind, ist unklar.

Eine zweite Runde der Beratungen zwischen dem Iran und den USA war Anfang der Woche nicht zustandegekommen. Der Iran weigerte sich teilzunehmen und verwies auf die anhaltende US-Teilblockade der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.