Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)

Die Washington Post meldet, die Pläne umfassten Bodeneinsätze von Spezialeinheiten und konventionellen Truppen auf der Insel Charg. Die Insel ist für die iranischen Ölexporte wichtig. Auch Küstenstandorte nahe der Straße von Hormus seien mögliche Ziele.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, ist eine Dauer von mehreren Wochen vorgesehen, aber kein vollständiger Einmarsch. Es sei auch unklar, ob Präsident Trump einen Einsatz von Bodentruppen im Iran genehmigen werde.

Außenminister Rubio sagte zuletzt, die USA könnten ihre Kriegsziele auch ohne Bodentruppen erreichen.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.