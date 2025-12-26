Der Militärschlag sei auf Bitten der nigerianischen Behörden erfolgt, sagte ein US-Regierungsvertreter. Demnach wurden bei dem Einsatz im Bundesstaat Sokoto mehrere IS-Kämpfer getötet. Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz oder eine Stellungnahme der nigerianischen Regierung lagen zunächst nicht vor.
Trump hatte der nigerianischen Führung vor knapp zwei Monaten vorgeworfen, zu wenig gegen Angriffe auf Christen zu unternehmen und mit einem Militäreinsatz gedroht. Die Regierung Nigerias hatte daraufhin die Bereitschaft zu einer militärischen Kooperation mit den Vereinigten Staaten zur Bekämpfung des Terrorismus erkennen lassen.
