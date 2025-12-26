Militäreinsatz
USA greifen nach Angaben von Präsident Trump IS-Stellungen in Nigeria an

Die USA haben nach Angaben von Präsident ⁠Trump Stellungen der IS-Terrormiliz im Nordwesten Nigerias angegriffen. Trump erklärte wörtlich, man habe einen mächtigen und tödlichen Schlag gegen den IS-Terroristenabschaum ausgeführt. Die Gruppe von ​Kämpfern der Islamisten habe vor allem unschuldige Christen ins Visier genommen und brutal getötet.

    Präsident Donald Trump gestikuliert an einem Pult stehend bei der Rede an die Nation 2025 mit der rechten Hand
    US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA )
    Der Militärschlag sei auf Bitten der nigerianischen Behörden erfolgt, sagte ein US-Regierungsvertreter. Demnach wurden bei dem Einsatz im Bundesstaat Sokoto mehrere IS-Kämpfer getötet. Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz ‍oder ​eine Stellungnahme der nigerianischen Regierung lagen zunächst nicht ​vor.
    Trump hatte der nigerianischen Führung vor knapp zwei Monaten vorgeworfen, zu wenig gegen Angriffe auf Christen zu unternehmen und mit einem Militäreinsatz gedroht. Die Regierung Nigerias hatte daraufhin die Bereitschaft zu einer militärischen Kooperation mit den Vereinigten Staaten zur Bekämpfung des Terrorismus erkennen lassen.
    Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.