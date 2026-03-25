Ob der Krieg bald beendet ist, ist weiter unklar. (picture alliance / Anadolu | Fatemeh Bahrami)

Laut Medienberichten soll Washington der iranischen Führung einen 15-Punkte-Plan unterbreitet haben. Der US-Vorschlag für ein Ende der Kämpfe sei Teheran über die pakistanische Regierung übermittelt worden. Er sehe die Wiederöffnung der Straße von Hormus sowie strikte Beschränkungen für das iranische Atomprogramm vor. Nach Angaben des israelischen Senders Channel 12 sollen im Gegenzug die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Ein Regierungswechsel im Iran werde nicht gefordert. Zu dem Vorschlag gehöre auch eine einmonatige Waffenruhe. Währenddessen soll auf Grundlage des US-Vorschlags verhandelt werden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat der Iran einen Vorschlag der USA zur Beendigung des Krieges bereits geprüft. Ob es sich um den 15-Punkte-Plan handelt, ist unklar. Der iranische Fernsehsender Press TV meldete unter Berufung auf einen Regierungsvertreter, die in dem Plan genannten Bedingungen seien überzogen. Man werde den Krieg nur zu einem selbst bestimmten Zeitpunkt beenden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt seien.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.