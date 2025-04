Nach ukrainischen Angaben kämpfen in der russischen Armee auch chinesische Soldaten (Symbolbild) (AFP / TANG CHHIN SOTHY)

Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Bruce, sagte in Washington, Peking sei in dem Krieg ein maßgeblicher Unterstützer Russlands. So liefere China fast 80 Prozent der Dual-Use-Güter, die Moskau für das Aufrechterhalten der Gefechte brauche. Damit werden Erzeugnisse bezeichnet, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können.

Selenskyj verlangt Aufklärung von Peking

Gestern hatte die Ukraine mitgeteilt, man habe zwei chinesische Soldaten bei Kämpfen in der Region Donezk gefangen genommen. Es gebe zudem Hinweise, dass weitere Soldaten aus China an der Seite Russlands kämpften. Präsident Selenskyj erklärte, er habe deshalb eine offizielle Anfrage an die Führung in Peking gestellt, ob sich China dem russischen Krieg gegen sein Land angeschlossen habe.

China selbst stellt sich in dem Konflikt als neutral dar und hat wiederholt erklärt, Moskau nicht mit Waffen oder Soldaten zu unterstützen. Allerdings hat Peking seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 seine politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland deutlich verstärkt.

Zuletzt waren von Russland nordkoreanische Soldaten eingesetzt worden, allerdings nur zur Verteidigung auf russischem Territorium.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.