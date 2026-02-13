Drohgebärde

Mit dem US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" will Trump die Militärpräsenz in der Golfregion zu verstärken. (picture alliance / abaca / ABACA)

Erst kürzlich hatte Trump erklärt, er erwäge, die Militärpräsenz in der Golfregion zu verstärken. Dort befinden sich bereits ein Flugzeugträger und dessen Begleitschiffe. In der vergangenen Woche hatten Vertreter der USA und Teherans im Oman neue Verhandlungen über das iranische Nuklearprogramm begonnen. Washington strebt ein Abkommen innerhalb der nächsten Wochen an. Der Iran ist zwar zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit, lehnt eine vollständige Aufgabe jedoch ab. Zudem schloss die Führung in Teheran parallele Gespräche auch über ihr Raketenprogramm aus.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.