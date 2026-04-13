Iran-Krieg

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)

Wer lediglich die Meerenge passieren wolle, sei von der Blockade ausgenommen. Die Reedereien würden über Einzelheiten in Kürze informiert. Der Iran reagierte mit einer Drohung auf den Vorstoß der USA. Die iranische Revolutionsgarde teilte mit, falls sich US-Militärschiffe der Meerenge nähern sollten, werde dies als Bruch der zurzeit geltenden Waffenruhe gewertet.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete die Teil-Blockade der Straße von Hormus durch die US-Marine als "überfällig". Der "Rheinischen Post" sagte Röttgen, für die USA und fast den ganzen Rest der Welt sei es unabdingbar, dass das iranische Regime nicht die Kontrolle über die Meerenge behält.

Derweil zogen an den Märkten die Ölpreise wieder an. Ein Fass, also 159 Liter, der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Juni verteuerte sich auf nunmehr gut 102 US-Dollar.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.