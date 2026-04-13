Iran-Krieg

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)

Demnach soll ab heute Nachmittag allen Schiffen die Durchfahrt verboten werden, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen. Wer lediglich die Meerenge passieren wolle, sei von der Blockade ausgenommen. Die Reedereien würden über Einzelheiten in Kürze informiert. Der Iran reagierte mit einer Drohung auf den Vorstoß der USA. Die iranische Revolutionsgarde teilte mit, falls sich US-Militärschiffe der Meerenge nähern sollten, werde dies als Bruch der zurzeit geltenden Waffenruhe gewertet.

Derweil zogen an den Märkten die Ölpreise wieder an. Ein Fass, also 159 Liter, der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Juni verteuerte sich auf nunmehr gut 102 US-Dollar.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.